Умер бывший футболист Ипсвич Таун – Тревор Ваймарк

Английский форвард Тревор Ваймарк умер на 75-м году жизни после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Он был настоящей звездой «Ипсвич Таун», выступая за команду с 1969-го по 1979-й год. За это время Ваймарк забил 75 мячей за клуб.

Именно эти годы были самыми успешными для «Ипсвича». В 1973 году клуб выиграл Кубок Тексако - турнир, проводившийся между командами Англии, Шотландии и Ирландии. Это был предпоследний розыгрыш этого кубка.

В 1978 году «Ипсвич» стал обладателем Кубка Англии, хотя в финальной игре против лондонского «Арсенала» (1:0) Ваймарк участия не принимал из-за травмы.

В том же году состоялась игра за Суперкубок Англии, где «Ипсвич» уступил «Ноттингему», а Ваймарк провел на поле весь матч.

Впоследствии он продолжил карьеру в Канаде, играя за команду «Ванкувер», с которой одержал победу в объединенной Североамериканской футбольной лиге.

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