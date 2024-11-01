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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет непростая игра»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 15:03 |
286
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет непростая игра»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Кривбассом»

01 ноября 2024, 15:03 |
286
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет непростая игра»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев по делился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«После победы в Кубке Украины у команды позитивный настрой. У нас было 3 сложных матча за короткий период, поэтому ребята не могли полностью восстановиться за это время. В среду у игроков был выходной, а с четверга команда снова приступила к тренировкам и начала подготовку к матчу с «Кривбассом».

У криворожан очень интенсивная команда. Коллективы, которые тренирует Юрий Вернидуб, всегда славятся своим характером – они очень неуступчивы, поэтому нас ждет непростая игра. «Кривбасс» несущественно изменился по сравнению с прошлым сезоном, прежде всего это касается стиля игры. Впрочем ни одному их сопернику не легко играть против этой команды».

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 4 ноября в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух Виталий Пономарев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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