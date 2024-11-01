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Украина. Первая лига
01 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:18
897
1

Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье

Специалист приступил к работе в команде Первой лиги

01 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:18
897
1
Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье
ФК Подолье. Сергей Ковалец

Первого ноября новый главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец, возглавивший команду после отставки Виталия Костышина, официально приступил к работе в новом клубе.

Как стало известно Sport.ua контракт Ковальца рассчитан до завершения текущего сезона, но с возможностью пролонгации еще на один год.

По имеющейся информации в тренерский штаб Ковальца вошли Александр Мандзюк, который ранее работал в клубной академии, а также Александр Жданов, Андрей Федоренко и Александр Дзюбик, которые были помощниками предыдущего руководителя Виталия Костышина.

Сейчас «Подолье» занимает седьмое место в группе «А», набрав семь очков. Следующий матч в Чемпионате Украины команда проведет в родных стенах третьего ноября, принимая «Агробизнес».

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец возобновил тренерскую карьеру.

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Сергей Ковалец Подолье Хмельницкий Александр Мандзюк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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