Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье

Первого ноября новый главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец, возглавивший команду после отставки Виталия Костышина, официально приступил к работе в новом клубе.

Как стало известно Sport.ua контракт Ковальца рассчитан до завершения текущего сезона, но с возможностью пролонгации еще на один год.

По имеющейся информации в тренерский штаб Ковальца вошли Александр Мандзюк, который ранее работал в клубной академии, а также Александр Жданов, Андрей Федоренко и Александр Дзюбик, которые были помощниками предыдущего руководителя Виталия Костышина.

Сейчас «Подолье» занимает седьмое место в группе «А», набрав семь очков. Следующий матч в Чемпионате Украины команда проведет в родных стенах третьего ноября, принимая «Агробизнес».

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец возобновил тренерскую карьеру.