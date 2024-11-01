Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Бразильский вингер «Реала» может перейти в «ПСЖ» или клуб АПЛ
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, 24-летний футболист имеет 3 варианта продолжения карьеры: Английская Премьер-лига, французский «Пари Сен-Жермен» и, как сообщалось ранее, чемпионат Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта
Вице-президент «Кривбасса» считает, что играть в прифронтовом городе – это важно