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  4. Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Испания
01 ноября 2024, 13:42 |
581
1

Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса

Бразильский вингер «Реала» может перейти в «ПСЖ» или клуб АПЛ

01 ноября 2024, 13:42 |
581
1
Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 24-летний футболист имеет 3 варианта продолжения карьеры: Английская Премьер-лига, французский «Пари Сен-Жермен» и, как сообщалось ранее, чемпионат Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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Перець
він заграє будь де без проблем
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