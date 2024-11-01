Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 24-летний футболист имеет 3 варианта продолжения карьеры: Английская Премьер-лига, французский «Пари Сен-Жермен» и, как сообщалось ранее, чемпионат Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.