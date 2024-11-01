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Испания
01 ноября 2024, 13:11 |
504
1

Стало известно, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче Жироны

Украинский вингер почти наверняка пропустит поединки против «Леганеса» и ПСВ

01 ноября 2024, 13:11 |
504
1
Стало известно, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков частично возобновил тренировки в общей группе своего клуба, сообщает издание L'Esportiu.

По информации источника, 26-летний футболист находится на завершающей стадии восстановления от травмы.

Таким образом, игрок почти точно пропустит следующий поединок «Жироны» в Ла Лиге - против «Леганеса» 2 ноября, а также игру Лиги чемпионов против ПСВ (5 ноября).

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Жирона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков травма ПСВ Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: L'Esportiu
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Комментарии 1
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kluchka_vova
травма-це горе Циганкова.. Він і в Києві так грав.. не може його фізичний стан витримувать таких нагрузок..він фізично слабий... і не продавайте його,його такого ніхто не купить..
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