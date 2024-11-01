Стало известно, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче Жироны

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков частично возобновил тренировки в общей группе своего клуба, сообщает издание L'Esportiu.

По информации источника, 26-летний футболист находится на завершающей стадии восстановления от травмы.

Таким образом, игрок почти точно пропустит следующий поединок «Жироны» в Ла Лиге - против «Леганеса» 2 ноября, а также игру Лиги чемпионов против ПСВ (5 ноября).

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.