«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ

Известный украинский футбольный журналист Андрей Сенькив, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины, высказался о полузащитнике ровенского «Вереса» Виталии Дахновском, который недавно попал в скандал на тему мобилизации:

«Говорить публично о том, что ты поступил непонятно куда, непонятно на какую специальность, чтобы не служить в армии – это ссать в глаза людям, которые, прежде всего, с 24 февраля 2022 года продолжают нести службу. Ты перед матчами гимн вышел петь, с флагом, «Слава ВСУ» и так далее, но в свою очередь ты делаешь вот эту публичную штуку.

Я понимаю, что д***я людей страдает и делает подобные вещи для того, чтобы не рисковать собственной жизнью. Но говорить об этом с такой ухмылкой, спокойствием, уверенностью, как-то так буднично абсолютно - это скатывание в историю, что наша самая большая проблема не рози*****и россию, а убежать от ТЦК. Этот тейк становится настолько обыденным в нашем обществе, что просто п****ц.

Получается, что он так а*****о убегает от ТЦК, армии и так далее. Получается, что он все эти структуры н****в, но в итоге получается, что н****в он сам себя. Виталик, б***ь, просто не будь бараном, если ты это увидишь».