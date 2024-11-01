Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 14:45 |
1784
2

«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ

Андрей Сенькив очень недоволен словами Виталия Дахновского

01 ноября 2024, 14:45 |
1784
2
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
НК Верес. Виталий Дахновский

Известный украинский футбольный журналист Андрей Сенькив, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины, высказался о полузащитнике ровенского «Вереса» Виталии Дахновском, который недавно попал в скандал на тему мобилизации:

«Говорить публично о том, что ты поступил непонятно куда, непонятно на какую специальность, чтобы не служить в армии – это ссать в глаза людям, которые, прежде всего, с 24 февраля 2022 года продолжают нести службу. Ты перед матчами гимн вышел петь, с флагом, «Слава ВСУ» и так далее, но в свою очередь ты делаешь вот эту публичную штуку.

Я понимаю, что д***я людей страдает и делает подобные вещи для того, чтобы не рисковать собственной жизнью. Но говорить об этом с такой ухмылкой, спокойствием, уверенностью, как-то так буднично абсолютно - это скатывание в историю, что наша самая большая проблема не рози*****и россию, а убежать от ТЦК. Этот тейк становится настолько обыденным в нашем обществе, что просто п****ц.

Получается, что он так а*****о убегает от ТЦК, армии и так далее. Получается, что он все эти структуры н****в, но в итоге получается, что н****в он сам себя. Виталик, б***ь, просто не будь бараном, если ты это увидишь».

По теме:
Львовские Карпаты подписали нового тренера вратарей
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет непростая игра»
Уничтожил бензовоз, за БПЛА имеет наградное оружие. История бегуна «Мании»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Виталий Дахновский российско-украинская война мобилизация Андрей Сенькив
Дмитро Вербинський Источник: KDK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01 ноября 2024, 10:55 5
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо

Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря

«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 31.10.2024, 22:20
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Возвращение блудного Марио
Футбол | 01.11.2024, 13:44
Возвращение блудного Марио
Возвращение блудного Марио
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Футбол | 31.10.2024, 20:32
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Все правильно.
Вот только бараны читать не умеют.
Таких только ломом по голове.
Ответить
-1
Gargantua81
Сенькив шустрый, и в ЗСУ и не на передке. Болотников тоже мобилизован и держит информационный фронт.
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 3
Бокс
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем