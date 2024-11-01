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Лига чемпионов
01 ноября 2024, 12:14 |
945
1

Сыграет ли Лунин в ЛЧ? Появилась новая информация о травме Куртуа

Бельгийский вратарь нацелен защищать ворота «Реала» в матче против «Милана»

01 ноября 2024, 12:14 |
945
1
Сыграет ли Лунин в ЛЧ? Появилась новая информация о травме Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа нацелен сыграть в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана», сообщает испанское издание Marca.

Однако, по информации источника, 32-летний футболист до сих пор не вернулся к тренировкам с королевским клубом, а проведение матча главного еврокубка запланировано уже на 5 ноября. Куртуа будет сложно успеть восстановиться к этой игре.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа сыграл 12 матчей на клубном уровне из 15 возможных - в 3 других встречах его из-за травмы заменял украинец Андрей Лунин. В своих поединках Куртуа пропустил 10 голов и 4 раза сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» зимой, чтобы не быть тенью Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Милан травма Лига чемпионов Реал - Милан
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Владислав Рейский
Так дали бы чуть больше времени ему, мб и воссанавливался бы скорее и не ломался так часто потом
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