Сыграет ли Лунин в ЛЧ? Появилась новая информация о травме Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа нацелен сыграть в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана», сообщает испанское издание Marca.

Однако, по информации источника, 32-летний футболист до сих пор не вернулся к тренировкам с королевским клубом, а проведение матча главного еврокубка запланировано уже на 5 ноября. Куртуа будет сложно успеть восстановиться к этой игре.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа сыграл 12 матчей на клубном уровне из 15 возможных - в 3 других встречах его из-за травмы заменял украинец Андрей Лунин. В своих поединках Куртуа пропустил 10 голов и 4 раза сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» зимой, чтобы не быть тенью Тибо Куртуа.