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  4. «Жить можно». Близниченко сравнил зарпалаты в УПЛ и Первой лиге
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 12:26 |
569
0

«Жить можно». Близниченко сравнил зарпалаты в УПЛ и Первой лиге

Футболист заявил, что нет особой разницы в цифрах.

01 ноября 2024, 12:26 |
569
0
«Жить можно». Близниченко сравнил зарпалаты в УПЛ и Первой лиге
НК Верес. Андрей Близниченко

Украинский футболист Андрей Близниченко, ныне выступающий за «Металлург» (Запорожье), сравнил уровень зарплат в УПЛ и Первой лиге.

«Особой разницы с точки зрения игрока никаких нет: зарплаты выплачивают вовремя, премиальные после матчей тоже дают, ничего экстраординарного.

Не знаю, сколько получают ребята, я не считаю уместным такие вопросы с ними обсуждать, потому что это индивидуально. Если сравнивать мои зарплаты в «Вересе» и «Звягеле» с зарплатой в Металлурге, то она чуть ниже, но жить можно», – сказал Близниченко.

Ранее Близниченко вспомнил свой период карьеры в «Ингульце», рассказав об ультиматуме, который ему ставил Александр Поворознюк.

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Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлург Запорожье Андрей Близниченко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс
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