«Жить можно». Близниченко сравнил зарпалаты в УПЛ и Первой лиге

Украинский футболист Андрей Близниченко, ныне выступающий за «Металлург» (Запорожье), сравнил уровень зарплат в УПЛ и Первой лиге.

«Особой разницы с точки зрения игрока никаких нет: зарплаты выплачивают вовремя, премиальные после матчей тоже дают, ничего экстраординарного.

Не знаю, сколько получают ребята, я не считаю уместным такие вопросы с ними обсуждать, потому что это индивидуально. Если сравнивать мои зарплаты в «Вересе» и «Звягеле» с зарплатой в Металлурге, то она чуть ниже, но жить можно», – сказал Близниченко.

Ранее Близниченко вспомнил свой период карьеры в «Ингульце», рассказав об ультиматуме, который ему ставил Александр Поворознюк.