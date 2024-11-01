Бывший тренер Львова получил приглашение от сборной Аликанте

Известный в недалеком прошлом украинский голкипер, а затем тренер вратарей Вадим Деонас, предыдущим местом работы которого был «Львов», сейчас работает за рубежом.

Еще задолго до полномасштабной войны россии против нашей страны его семья переехала в Испанию, куда несколько лет назад перебрался и глава семейства.

Как стало известно Sport.ua, 49-летний Деонас с футболом за рубежом не порывает. Он тренирует юных футболистов в Аликанте, а также охотно участвует в матчах ветеранов. Недавно его опыт пригодился, когда у ветеранской сборной Аликанте возникла потребность во вратаре.

– Я получил предложение сыграть в ее составе в турнире, который был посвящен памяти мецената Санто Сидро и завершился накануне, – сказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua Вадим Деонас, – В нем приняли участие три ветеранских сборных – Аликанте, Мурсия и Санто Сидро. Учитывая, что я иностранец, было приятно, что мне поступило это приглашение. Команда, ворота которой я защищал, стала победительницей турнира, выиграв у соперников из Санто Сидро – 2:0 и Мурсии – 2:1. Ей был вручен кубок.

Кроме «Львова» Вадим Деонас работал в тренерском штабе «Карпат», каменской «Стали», винницкой «Нивы» и «Балкан».

Во время активных выступлений в футболе Вадим Деонас был вратарем «Черноморца», «Прикарпатья», «Николаева», «Борисфена», «Таврии» и киевского «Арсенала».

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