КУРЬЕЗ ДНЯ. С экс-игрока Шахтера сняли шорты в матче итальянской Серии А

Правый защитник «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне угодил в курьезную ситуацию в выездном поединке итальянской Серии А против «Дженоа».

В одном из игровых эпизодов хавбек «Дженоа» Мортен Торсбю, пытаясь противодействовать Додо, схватил бразильца за шорты и стянул их с него так, что у экс-игрока «Шахтера» обнажилось нижнее белье.

Какое-то время Додо был вынужден бороться за мяч полуголым, после чего сумел привести свою спортивную амуницию в порядок.

Отметим, что «Фиорентина» добыла победу над соперником со счетом 1:0.

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