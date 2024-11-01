Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУРЬЕЗ ДНЯ. С экс-игрока Шахтера сняли шорты в матче итальянской Серии А
Италия
01 ноября 2024, 11:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:14
815
1

КУРЬЕЗ ДНЯ. С экс-игрока Шахтера сняли шорты в матче итальянской Серии А

От чересчур активных действий соперника пострадал Додо

01 ноября 2024, 11:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:14
815
1
КУРЬЕЗ ДНЯ. С экс-игрока Шахтера сняли шорты в матче итальянской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Правый защитник «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», накануне угодил в курьезную ситуацию в выездном поединке итальянской Серии А против «Дженоа».

В одном из игровых эпизодов хавбек «Дженоа» Мортен Торсбю, пытаясь противодействовать Додо, схватил бразильца за шорты и стянул их с него так, что у экс-игрока «Шахтера» обнажилось нижнее белье.

Какое-то время Додо был вынужден бороться за мяч полуголым, после чего сумел привести свою спортивную амуницию в порядок.

Отметим, что «Фиорентина» добыла победу над соперником со счетом 1:0.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
«Не исключение». Ротань – про причину провала Шахтера и Динамо в еврокубках
Бывший защитник Шахтера назвал фаворита Кубка Украины
«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды
Додо Фиорентина чемпионат Италии по футболу Дженоа Шахтер Донецк курьезы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 01 ноября 2024, 08:43 2
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри

«Железный Майк» ждет победы британца

В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
Футбол | 01.11.2024, 11:16
В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Футбол | 01.11.2024, 03:52
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Смішніше те, що у нього татуха Бетмена на усі груди...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 10
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 3
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем