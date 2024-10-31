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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 22:15 | Обновлено 31 октября 2024, 22:18
335
0

ФОТО. Донецкий Шахтер поздравил болельщиков с Хэллоуином

Празднование проходит 31 октября, преимущественно в англоязычных странах

31 октября 2024, 22:15 | Обновлено 31 октября 2024, 22:18
335
0
ФОТО. Донецкий Шахтер поздравил болельщиков с Хэллоуином
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер поздравил болельщиков с Хэллоуином.

Хэллоуин – это празднование, которое проходит 31 октября, преимущественно в англоязычных странах.

Оно произошло от кельтского праздника Самайн (или Савань), когда считалось, что граница между миром живых и мертвых становится тоньше. Традиции включают в себя костюмированные вечеринки, украшение домов, вырезание тыкв и trick-or-treat – обход соседей. Дети получают в этот день множество конфет.

Тыква на Хэллоуин символизирует отпугивание злых духов. Традиция происходит от ирландской легенды о Джеке-фонарщике, хитром человеке, который обманул дьявола, и после смерти не попал ни в рай, ни в ад. По легенде, Джек имел только уголек, и он положил его в вырезанную репу, чтобы освещать свой путь в темноте. В Америке репу заменили на тыкву, которую легко вырезать. Поэтому вырезанные тыквы с подсветкой называют фонарями Джека.

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фото Шахтер Донецк Хэллоуин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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