Кубок Украины31 октября 2024, 21:55 | Обновлено 31 октября 2024, 22:08
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Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Зари
Лассина Траоре – лучший игрок «Шахтера» в кубковом матче с Зарей
31 октября 2024, 21:55 | Обновлено 31 октября 2024, 22:08
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30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Шахтер Донецк на арене во Львове переиграл Зарю из Луганска (1:0).
Единственный мяч забил Лассина Траоре на 21-й минуте.
Победный гол принес футболисту из Буркина-Фасо признание болельщиков горняков.
Лассина Траоре – лучший игрок «Шахтера» в кубковом матче с Зарей
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