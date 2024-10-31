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Кубок Украины
31 октября 2024, 21:55 | Обновлено 31 октября 2024, 22:08
135
0

Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Зари

Лассина Траоре – лучший игрок «Шахтера» в кубковом матче с Зарей

31 октября 2024, 21:55 | Обновлено 31 октября 2024, 22:08
135
0
Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Зари
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Шахтер Донецк на арене во Львове переиграл Зарю из Луганска (1:0).

Единственный мяч забил Лассина Траоре на 21-й минуте.

Победный гол принес футболисту из Буркина-Фасо признание болельщиков горняков.

Лассина Траоре – лучший игрок «Шахтера» в кубковом матче с Зарей

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря лучший игрок Лассина Траоре
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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