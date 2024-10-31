Арда Гюлер не планирует покидать мадридский Реал

19-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не планирует покидать клуб из-за отсутствия игровой практики. Как сообщает издание The Athletic, Гюлером заинтересовались другие клубы, готовые предложить ему контракт.

Однако молодой футболист дал понять, что не желает переходить в другой клуб и будет работать над тем, чтобы стать постоянным игроком основного состава команды.

Издание также сообщает, что Гюлер уже нанял личного повара, физиотерапевта и фитнес-тренера, которые помогают ему адаптироваться в Испании.

В новом сезоне Гюлер уже сыграл 11 матчей, однако пока что не смог забить.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» продлила контракт с Фермином Лопесом.