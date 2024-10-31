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  4. МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
Испания
31 октября 2024, 21:42 |
1832
12

МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»

Звезда Голливуда раскритиковал «сливочных»

31 октября 2024, 21:42 |
1832
12
МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», раскритиковал «Реал» и Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – развращенный ребенок. Когда «Реал» узнал, что он не получит Золотой мяч, то решил игнорировать церемонию ради разъяренного и расстроенного ребенка. Я люблю «Реал», но считаю, если клуб не едет туда, где его не уважают, то это вина клуба, это неожиданное поведение. Хала Мадрид! Но сейчас мне стыдно за «Реал», – сказал Мортенсен.

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Реал Мадрид Золотой мяч Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 12
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Saar
Згоден. Бо по логіці Реала, на вручення ЗМ повинен їхати тільки МС. Всі - інші дома "дуть губи".
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+4
Viktor Shuper
все правильно сказав
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+3
Lulinnha
Мортенсен:Я не расист. Но я бы с удовольствием надрал бы черный зад Винисиусу... 
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+1
GloryUkraine
У Вінісіуса ще й проблема з головою.
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+1
Gargantua81
"если клуб не едет туда, где его не уважают, то это вина клуба"
это образец кризиса европейской ментальности, который и ведет Европу к упадку. 
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-1
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KirTheKing
дурачина ты мортенсен, простофиля
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-7
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