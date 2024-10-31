МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», раскритиковал «Реал» и Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – развращенный ребенок. Когда «Реал» узнал, что он не получит Золотой мяч, то решил игнорировать церемонию ради разъяренного и расстроенного ребенка. Я люблю «Реал», но считаю, если клуб не едет туда, где его не уважают, то это вина клуба, это неожиданное поведение. Хала Мадрид! Но сейчас мне стыдно за «Реал», – сказал Мортенсен.

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.