МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
Звезда Голливуда раскритиковал «сливочных»
Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», раскритиковал «Реал» и Винисиуса Жуниора.
«Винисиус – развращенный ребенок. Когда «Реал» узнал, что он не получит Золотой мяч, то решил игнорировать церемонию ради разъяренного и расстроенного ребенка. Я люблю «Реал», но считаю, если клуб не едет туда, где его не уважают, то это вина клуба, это неожиданное поведение. Хала Мадрид! Но сейчас мне стыдно за «Реал», – сказал Мортенсен.
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
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