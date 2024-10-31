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Кубок Украины
31 октября 2024, 12:36 | Обновлено 31 октября 2024, 12:44
374
0

Сразу три клуба добились рекордов в Кубке Украины 2024/2025

«Виктория», «Буковина» и «Рух» проводят историческую кампанию

31 октября 2024, 12:36 | Обновлено 31 октября 2024, 12:44
374
0
Сразу три клуба добились рекордов в Кубке Украины 2024/2025
ФК Рух Львов

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В четвертьфинал, как известно, пробились клубы УПЛ «Шахтер» Донецк, «Динамо» Киев, «Рух» Львов, «Александрия», «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно, а также представители Первой лиги «Буковина» Черновцы и «Виктория» Сумы.

Для «Виктории» это дебютный выход в такую высокую стадию кубкового розыгрыша. Также впервые в своей истории в четвертьфинал пробились «Буковина» и «Рух».

Остальные пять четвертьфиналистов имеют опыт игр еще в более высоких стадиях: «Верес» доходил до полуфинала в сезоне-1993/1994, «Александрия» побывала там дважды, а «Полесье» – впервые в предыдущем розыгрыше.

А «Динамо» и «Шахтер» входят в число пяти клубов, которым удавалось выигрывать Кубок Украины. Еще трое – это «Черноморец» (1992, 1994), «Ворскла» (2009) и «Таврия» (2010).

Напомним, ранее экс-тренер луганской «Зари», «Днепра-1» и «Руха» Александр Грицай дал экспертную оценку исходам матчей 1/8 финала Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Рух Львов
Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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