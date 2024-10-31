Два топ-соперника. Известно, с кем сыграет молодежная сборная Украины

Сборная Украины U-21 продолжает подготовку к финальному турниру Евро-2025.

Украинская ассоциация футбола назвала две сборные, с которыми подопечные Унаи Мельгосы проведут товарищеские матчи. Соперниками нашей сборной станут участники будущего чемпионата Европы – Португалия и Италия.

15 ноября сборная Украины сыграет с Португалией, а уже 19 ноября проведет матч против Италии.