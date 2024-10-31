Сборная УКРАИНЫ31 октября 2024, 12:10 | Обновлено 31 октября 2024, 12:23
280
0
Два топ-соперника. Известно, с кем сыграет молодежная сборная Украины
Подопечные Унаи Мельгосы продолжают подготовку к Евро-2025
31 октября 2024, 12:10 | Обновлено 31 октября 2024, 12:23
280
0
Сборная Украины U-21 продолжает подготовку к финальному турниру Евро-2025.
Украинская ассоциация футбола назвала две сборные, с которыми подопечные Унаи Мельгосы проведут товарищеские матчи. Соперниками нашей сборной станут участники будущего чемпионата Европы – Португалия и Италия.
15 ноября сборная Украины сыграет с Португалией, а уже 19 ноября проведет матч против Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 30 октября 2024, 16:49 0
Организация Дэйны Уайта решила почистить ростер
Футбол | 30 октября 2024, 23:39 3
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут
Футбол | 31.10.2024, 11:05
Бокс | 30.10.2024, 17:53
Футбол | 31.10.2024, 10:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2024, 18:37 17
29.10.2024, 18:35
30.10.2024, 07:06 1
31.10.2024, 07:48 11
30.10.2024, 02:15 2
29.10.2024, 11:36 27
30.10.2024, 18:08 9
30.10.2024, 18:10 85