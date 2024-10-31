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Сборная УКРАИНЫ
31 октября 2024, 12:10 | Обновлено 31 октября 2024, 12:23
280
0

Два топ-соперника. Известно, с кем сыграет молодежная сборная Украины

Подопечные Унаи Мельгосы продолжают подготовку к Евро-2025

31 октября 2024, 12:10 | Обновлено 31 октября 2024, 12:23
280
0
Два топ-соперника. Известно, с кем сыграет молодежная сборная Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины U-21

Сборная Украины U-21 продолжает подготовку к финальному турниру Евро-2025.

Украинская ассоциация футбола назвала две сборные, с которыми подопечные Унаи Мельгосы проведут товарищеские матчи. Соперниками нашей сборной станут участники будущего чемпионата Европы – Португалия и Италия.

15 ноября сборная Украины сыграет с Португалией, а уже 19 ноября проведет матч против Италии.

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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