Сбежал из клуба и выиграл суд. Клуб УПЛ должен заплатить экс-игроку

Львовский «Рух» проиграл дело против своего бывшего футболиста Ивана Варфоломеева. Спортивный арбитражный суд в Лозанне стал на сторону игрока.

Суд подтвердил, что Иван Варфоломеев не нарушал закон, когда покинул украинский клуб и перешел в чешский «Слован Либерец». Более того, в итоговом решении указано, что официальные представители львовского клуба предоставили ложную информацию и теперь против них может быть возбуждено дисциплинарное дело в футбольной ассоциации Украины.

«Рух» обязан заплатить Варфоломееву задолженность по зарплате – 40 тыс гривен.

Варфоломеев стал игроком «Слована» в 2022 году. Тогда Палата по решению споров УАФ решила, что футболист действовал неправомерно и должен львовскому клубу 100 тыс долларов.