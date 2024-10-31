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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 12:19 |
205
0

Сбежал из клуба и выиграл суд. Клуб УПЛ должен заплатить экс-игроку

Рух проиграл дело Ивана Варфоломеева

31 октября 2024, 12:19 |
205
0
Сбежал из клуба и выиграл суд. Клуб УПЛ должен заплатить экс-игроку
Иван Варфоломеев

Львовский «Рух» проиграл дело против своего бывшего футболиста Ивана Варфоломеева. Спортивный арбитражный суд в Лозанне стал на сторону игрока.

Суд подтвердил, что Иван Варфоломеев не нарушал закон, когда покинул украинский клуб и перешел в чешский «Слован Либерец». Более того, в итоговом решении указано, что официальные представители львовского клуба предоставили ложную информацию и теперь против них может быть возбуждено дисциплинарное дело в футбольной ассоциации Украины.

«Рух» обязан заплатить Варфоломееву задолженность по зарплате – 40 тыс гривен.

Варфоломеев стал игроком «Слована» в 2022 году. Тогда Палата по решению споров УАФ решила, что футболист действовал неправомерно и должен львовскому клубу 100 тыс долларов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Варфоломеев Слован Либерец
Микола Титюк Источник: Фан-сайт ФК Металлист
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