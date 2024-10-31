Колб / Колб – Эйкери / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября украинские теннисисты Марина и Надежда Колб продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гонконге.

В 1/4 финала украинки сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония). Поединок начнется вторым запуском на корте №1 после игры Грачева – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

В полуфинале победительницы противостояния поборются либо против дуэта Маргарита Бетова / Татьяна Прозорова, либо против пары Михаликова / Николлс.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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