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31 октября 2024, 01:30 |
119
0

ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает

Джорджина Родригес поделилась очень эффектным видео

31 октября 2024, 01:30 |
119
0
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – опубликовала новый пост в Instagram с достаточно эффектным наполнением.

30-летняя модель и инфлюенсер разместила видео их рекламной кампании вместе с брендом Guess.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На видео Джорджина полуобнаженная, также показаны кадры бигбордов со всего мира:

«Вокруг света... итог моей новой кампании с @guess», – пишет красавица.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду lifestyle видео девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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