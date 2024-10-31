Другие новости31 октября 2024, 01:30 |
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ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Джорджина Родригес поделилась очень эффектным видео
31 октября 2024, 01:30 |
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Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала новый пост в Instagram с достаточно эффектным наполнением.
30-летняя модель и инфлюенсер разместила видео их рекламной кампании вместе с брендом Guess.
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На видео Джорджина полуобнаженная, также показаны кадры бигбордов со всего мира:
«Вокруг света... итог моей новой кампании с @guess», – пишет красавица.
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