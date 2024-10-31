ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала новый пост в Instagram с достаточно эффектным наполнением.

30-летняя модель и инфлюенсер разместила видео их рекламной кампании вместе с брендом Guess.

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На видео Джорджина полуобнаженная, также показаны кадры бигбордов со всего мира:

«Вокруг света... итог моей новой кампании с @guess», – пишет красавица.