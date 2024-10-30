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  4. Ворскла не чувствует вкус победы уже 9 раз подряд
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 23:53 |
28
0

Ворскла не чувствует вкус победы уже 9 раз подряд

Когда полтавчане наконец-то сломают серию без побед?

30 октября 2024, 23:53 |
28
0
Ворскла не чувствует вкус победы уже 9 раз подряд
ФК Динамо

Нелегкие времена наступили для полтавских болельщиков. Когда же они наконец-то уже отпразднуют победные 3 очка своей команды? Вопрос риторический. На него «Ворскла» будет отвечать в следующих турах, а пока печальная реальность.

Продолжается восьмой тур чемпионата, Кубка Украины – везде одна и та же картина: ни побед, ни радости, только разочарование и надежда на светлое будущее.

Крайний матч против «Динамо» только подтвердил, что команде сейчас как никогда тяжело, она барахтается в каждой игре, в надежде лучшего результата, но личные качества «Динамо» сейчас точно превышают все потуги полтавчан.

Это уже девятая игра подряд без побед. Такое впечатление, что команду прокляли «футбольные боги». Последний раз «Ворскла» выигрывала еще в августе, в игре с «Оболонью» и с тех пор кажется, что время для них остановилось. Попытка вернуть в строй Юрия Максимова вместо Долганского – это шаг, последней надежды на который надеется руководство, чтобы изменить ситуацию

Либо команда сломает эту негативную последовательность, либо им придется строить все с нуля. Как говорится, надежда умирает последней. Может, следующий матч против «Колоса» подарит наконец то, чего все так ждут.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Динамо антирекорд статистика Юрий Максимов Сергей Долганский
Марк Кужим Источник
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