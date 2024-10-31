Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Англия
31 октября 2024, 01:49 | Обновлено 31 октября 2024, 01:50
18
0

Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси

Игра состоится 3 ноября в 18:30

31 октября 2024, 01:49 | Обновлено 31 октября 2024, 01:50
18
0
Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Футбол | 30 октября 2024, 18:08 9
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала национального кубка

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Футбол | 30 октября 2024, 08:41 0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо

Матч состоится 30 октября в 15:30 по Киеву

Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Футбол | 30.10.2024, 20:55
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Футбол | 31.10.2024, 01:30
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 84
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 6
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
29.10.2024, 11:36 27
Футбол
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
29.10.2024, 12:40 28
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем