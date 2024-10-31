Англия31 октября 2024, 01:49 | Обновлено 31 октября 2024, 01:50
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Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Игра состоится 3 ноября в 18:30
31 октября 2024, 01:49 | Обновлено 31 октября 2024, 01:50
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В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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