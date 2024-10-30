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Кубок Украины
30 октября 2024, 23:28 | Обновлено 30 октября 2024, 23:57
95
0

ВИДЕО. Ротань прокомментировал победу Александрии над ЮКСА в кубке

Наставник Александрии поделился впечатлениями от кубкового матча

30 октября 2024, 23:28 | Обновлено 30 октября 2024, 23:57
95
0
ВИДЕО. Ротань прокомментировал победу Александрии над ЮКСА в кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

30 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Украины между «ЮКСА» и «Александрией».

Матч закончился победой гостей со счётом 4:1.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных:

«Приятно побеждать и, что касается первого тайма – мы сделали хороший задел и по игре и по результату, по отношению все было супер. Второй тайм есть сетование, я считаю, что нельзя расслабляться, это наша работа, любимая работа, она нам доставляет удовольствие, поэтому, скажем так, выходить на второй тайм доигрывать – это непрофессионализм.

Поэтому я говорил парней это спокойно, я хочу, чтобы мы изменили наш менталитет. Мы видим большое преимущество, а потом перестаем работать, я думаю, что так не нужно, нужно всегда отдаваться на 100, сделать дело, потом отдыхать, восстанавливаться и ждать следующей игры. Лично мы все должны получать удовольствие и улучшаться. Как раз счет он был под то, чтобы улучшаться, быть лучше, работать с мячом, а мы, к сожалению, не захотели во втором тайме, но все же результат давит, наш менталитет говорит нам – да хватит, так не нужно» .

ВИДЕО. Комментарии Руслана Ротаня после матча с «ЮКСА».

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Руслан Ротань Кубок Украины по футболу
Іван Распутін Источник
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