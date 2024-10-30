Барселона следит за топовым левым вингером. Это не Нико Уильямс
Рафаэл Леау может покинуть «Милан»
Каталонская «Барселона» следит за португальским вингером итальянского «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает испанское издание Diario Sport.
По информации источника, 25-летний футболист начинает уставать от своего пребывания в клубе Серии А и думает о том, чтобы покинуть команду.
В сезоне 2024/25 Рафаэл Леау провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Летом 2024 года «Барселона» интересовалась другим левым вингером - Нико Уильямсом из баскского «Атлетика».
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