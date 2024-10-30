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  4. Барселона следит за топовым левым вингером. Это не Нико Уильямс
Испания
30 октября 2024, 22:47 |
625
0

Барселона следит за топовым левым вингером. Это не Нико Уильямс

Рафаэл Леау может покинуть «Милан»

30 октября 2024, 22:47 |
625
0
Барселона следит за топовым левым вингером. Это не Нико Уильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Каталонская «Барселона» следит за португальским вингером итальянского «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает испанское издание Diario Sport.

По информации источника, 25-летний футболист начинает уставать от своего пребывания в клубе Серии А и думает о том, чтобы покинуть команду.

В сезоне 2024/25 Рафаэл Леау провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Летом 2024 года «Барселона» интересовалась другим левым вингером - Нико Уильямсом из баскского «Атлетика».

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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