Барселона следит за топовым левым вингером. Это не Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» следит за португальским вингером итальянского «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает испанское издание Diario Sport.

По информации источника, 25-летний футболист начинает уставать от своего пребывания в клубе Серии А и думает о том, чтобы покинуть команду.

В сезоне 2024/25 Рафаэл Леау провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Летом 2024 года «Барселона» интересовалась другим левым вингером - Нико Уильямсом из баскского «Атлетика».