Кубковый матч между Викторией и ЛНЗ приостановлен из-за воздушной тревоги

Поединок 1/8 финала Кубка Украины между клубами Виктория и ЛНЗ прерван в связи с воздушной тревогой в Черкассах.

Команды покинули футбольное поле на 50-й минуте встречи и направились к укрытие. Игра будет возобновлена, как только исчезнет угроза.

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До объявления тревоги команды обменялись забитыми голами – 1:1. Автором голов стали Даниил Кныш («Виктория») и Фрэнсис Момо (ЛНЗ).