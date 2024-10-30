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Кубок Украины
30 октября 2024, 19:48 | Обновлено 30 октября 2024, 19:52
605
0

Кубковый матч между Викторией и ЛНЗ приостановлен из-за воздушной тревоги

Поединок был прерван на 50-й минуте

30 октября 2024, 19:48 | Обновлено 30 октября 2024, 19:52
605
0
Кубковый матч между Викторией и ЛНЗ приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК ЛНЗ

Поединок 1/8 финала Кубка Украины между клубами Виктория и ЛНЗ прерван в связи с воздушной тревогой в Черкассах.

Команды покинули футбольное поле на 50-й минуте встречи и направились к укрытие. Игра будет возобновлена, как только исчезнет угроза.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

До объявления тревоги команды обменялись забитыми голами – 1:1. Автором голов стали Даниил Кныш («Виктория») и Фрэнсис Момо (ЛНЗ).

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Виктория Сумы ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу воздушная тревога прерванные матчи
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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