Кубок Украины30 октября 2024, 19:48 | Обновлено 30 октября 2024, 19:52
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Кубковый матч между Викторией и ЛНЗ приостановлен из-за воздушной тревоги
Поединок был прерван на 50-й минуте
30 октября 2024, 19:48 | Обновлено 30 октября 2024, 19:52
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Поединок 1/8 финала Кубка Украины между клубами Виктория и ЛНЗ прерван в связи с воздушной тревогой в Черкассах.
Команды покинули футбольное поле на 50-й минуте встречи и направились к укрытие. Игра будет возобновлена, как только исчезнет угроза.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
До объявления тревоги команды обменялись забитыми голами – 1:1. Автором голов стали Даниил Кныш («Виктория») и Фрэнсис Момо (ЛНЗ).
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