Не Суарес, не Бензема. Названа лучшая «девятка» за всю историю футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под девятым номером.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный английский форвард Алан Ширер и нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

На четвертой позиции разместился легенда «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, а двукратный обладатель Золотого мяча Альфредо ди Стефано – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Герд Мюллер, Роберт Левандовски, Марко ван Бастен, Давор Шукер и Габриэль Батистута.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие «девятки» в истории футбола по версии Give Me Sport