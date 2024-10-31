Не Суарес, не Бензема. Названа лучшая «девятка» за всю историю футбола
Признание получил «зубастик» Роналдо
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под девятым номером.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный английский форвард Алан Ширер и нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.
На четвертой позиции разместился легенда «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, а двукратный обладатель Золотого мяча Альфредо ди Стефано – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Герд Мюллер, Роберт Левандовски, Марко ван Бастен, Давор Шукер и Габриэль Батистута.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие «девятки» в истории футбола по версии Give Me Sport
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