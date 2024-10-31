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31 октября 2024, 00:48 | Обновлено 31 октября 2024, 01:34
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Не Суарес, не Бензема. Названа лучшая «девятка» за всю историю футбола

Признание получил «зубастик» Роналдо

31 октября 2024, 00:48 | Обновлено 31 октября 2024, 01:34
240
0
Не Суарес, не Бензема. Названа лучшая «девятка» за всю историю футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории, которые играли под девятым номером.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный бразилец Роналдо. «Зубастик» является двукратным чемпионом мира и обладателем Золотого мяча.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный английский форвард Алан Ширер и нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

На четвертой позиции разместился легенда «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, а двукратный обладатель Золотого мяча Альфредо ди Стефано – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Герд Мюллер, Роберт Левандовски, Марко ван Бастен, Давор Шукер и Габриэль Батистута.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие «девятки» в истории футбола по версии Give Me Sport

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Алан Ширер Луис Суарес Роналдо Бобби Чарльтон Альфредо ди Стефано Герд Мюллер Роберт Левандовски Марко ван Бастен Давор Шукер Габриэль Батистута рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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