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Кубок Украины
30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:48
146
0

Стали известны стартовые составы на матч Виктория – ЛНЗ

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 18:00

30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:48
146
0
Стали известны стартовые составы на матч Виктория – ЛНЗ
Виктория Сумы

Матч 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы – ЛНЗ Черкассы состоится 30 октября в 18:00.

Команды сыграют в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Виктория: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Ульянов, Чеглов, Сасовский, Бойко, Шарай, Кныш, Ныч

ЛНЗ: Кучеренко, Топалов, Дайко, Салиху, Путря, Бар, Ноникашвили, Молло, Авагимян, Наумец, Халайла

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Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь
Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Виктория Сумы стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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