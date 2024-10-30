Кубок Украины30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:48
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Стали известны стартовые составы на матч Виктория – ЛНЗ
Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 18:00
30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:48
146
0
Матч 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы – ЛНЗ Черкассы состоится 30 октября в 18:00.
Команды сыграют в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Виктория: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Ульянов, Чеглов, Сасовский, Бойко, Шарай, Кныш, Ныч
ЛНЗ: Кучеренко, Топалов, Дайко, Салиху, Путря, Бар, Ноникашвили, Молло, Авагимян, Наумец, Халайла
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