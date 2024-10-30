Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь
Матч 1/8 финала Кубка Украины стартует в 18:00
В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между ровенским «Вересом» и киевской «Оболонью».
Матч пройдет в городе Ровно на стадионе «Авангард».
Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч «Верес» – «Оболонь»:
«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция, Дахновский, Клец, Кучеров, Нонго, Степанюк, Гайдучик.
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Курко, Груша, Слободян, Близниченко, Теслюк, Чернов.
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