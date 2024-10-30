Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь
Кубок Украины
30 октября 2024, 17:34 | Обновлено 30 октября 2024, 17:45
138
0

Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь

Матч 1/8 финала Кубка Украины стартует в 18:00

30 октября 2024, 17:34 | Обновлено 30 октября 2024, 17:45
138
0
Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Верес

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между ровенским «Вересом» и киевской «Оболонью».

Матч пройдет в городе Ровно на стадионе «Авангард».

Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч «Верес» – «Оболонь»:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция, Дахновский, Клец, Кучеров, Нонго, Степанюк, Гайдучик.

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Курко, Груша, Слободян, Близниченко, Теслюк, Чернов.

По теме:
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины
Верес Ровно Оболонь Киев Кубок Украины по футболу стартовые составы Верес - Оболонь
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эдуардо Герреро забил дебютный гол за Динамо
Футбол | 30 октября 2024, 16:42 0
ВИДЕО. Эдуардо Герреро забил дебютный гол за Динамо
ВИДЕО. Эдуардо Герреро забил дебютный гол за Динамо

30 октября в Полтаве киевское «Динамо» играет кубковый матч с «Ворсклой»

Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Футбол | 29 октября 2024, 19:42 6
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Наставник «Манчестер Сити» высказался об этой ситуации

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30.10.2024, 11:01
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Футбол | 30.10.2024, 11:59
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Футбол | 29.10.2024, 19:13
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06
Бокс
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем