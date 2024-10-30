ВИДЕО. Эдуардо Герреро забил дебютный гол за Динамо
30 октября в Полтаве киевское «Динамо» играет кубковый матч с «Ворсклой»
В матче 1/8 финала Кубка Украины полтавская «Ворскла» принимает киевское «Динамо».
Полтавчане первыми открыли счет. Это сделал Самсон Иеде на 26-й минуте.
На 31-й минуте динамовцы заработали право пробить пенальти. К отметке подошел Эдуардо Герреро, который не промахнулся - 1:1.
Видео гола на Спортивном обозревателе.
Эдуардо Герреро перешел в киевское «Динамо» из луганской «Зари» в последние дни трансферного окна. За луганчан в этом сезоне он сыграл 5 матчей и забил 1 гол. За киевское «Динамо» у игрока 7 выходов на поле и уже есть результативное действие.
Также Герреро вызывался в ряды сборной Панамы.
Напомним, ранее «Александрия» обыграла в кубковом матче футбольный клуб «ЮКСА» и вышла в четвертьфинал.
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