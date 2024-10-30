Металлург Запорожье одержал минимальную победу над Кремнем

В пропущенном матче 10-го тура Первой лиги Украины «Металлург» Запорожье гостил у кременчугского «Кремня».

Хозяева поля находятся на последней строчке турнирной таблицы, а «Металлург» Запорожье делил предпоследнюю позицию с вышгородским «Диназом».

С самого начала игра пошла в пользу гостей. Уже на 2-й минуте матча Владимир Близнюк вывел запорожцев вперед. Собственно, это и стало основным событием встречи.

В первом тайме игроки «Кремня» часто нарушали правила, и арбитр трижды показывал хозяевам желтые карточки.

Второй тайм также не принес много событий — борьба продолжалась, но острые моменты отсутствовали. В итоге победа 0:1 в пользу запорожского «Металлурга».

Первая лига. 10-й тур. 30 октября

«Кремень» – «Металлург» Запорожье – 0:1

Гол: Близнюк, 2.