Металлург Запорожье одержал минимальную победу над Кремнем
30 октября была сыграна пропущенная игра 10-го тура Первой лиги Украины
В пропущенном матче 10-го тура Первой лиги Украины «Металлург» Запорожье гостил у кременчугского «Кремня».
Хозяева поля находятся на последней строчке турнирной таблицы, а «Металлург» Запорожье делил предпоследнюю позицию с вышгородским «Диназом».
С самого начала игра пошла в пользу гостей. Уже на 2-й минуте матча Владимир Близнюк вывел запорожцев вперед. Собственно, это и стало основным событием встречи.
В первом тайме игроки «Кремня» часто нарушали правила, и арбитр трижды показывал хозяевам желтые карточки.
Второй тайм также не принес много событий — борьба продолжалась, но острые моменты отсутствовали. В итоге победа 0:1 в пользу запорожского «Металлурга».
Первая лига. 10-й тур. 30 октября
«Кремень» – «Металлург» Запорожье – 0:1
Гол: Близнюк, 2.
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