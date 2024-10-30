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Первая лига
Кремень
30.10.2024 12:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
30 октября 2024, 15:32 |
111
0

Металлург Запорожье одержал минимальную победу над Кремнем

30 октября была сыграна пропущенная игра 10-го тура Первой лиги Украины

30 октября 2024, 15:32 |
111
0
Металлург Запорожье одержал минимальную победу над Кремнем
ФК Металлург Запорожье

В пропущенном матче 10-го тура Первой лиги Украины «Металлург» Запорожье гостил у кременчугского «Кремня».

Хозяева поля находятся на последней строчке турнирной таблицы, а «Металлург» Запорожье делил предпоследнюю позицию с вышгородским «Диназом».

С самого начала игра пошла в пользу гостей. Уже на 2-й минуте матча Владимир Близнюк вывел запорожцев вперед. Собственно, это и стало основным событием встречи.

В первом тайме игроки «Кремня» часто нарушали правила, и арбитр трижды показывал хозяевам желтые карточки.

Второй тайм также не принес много событий — борьба продолжалась, но острые моменты отсутствовали. В итоге победа 0:1 в пользу запорожского «Металлурга».

Первая лига. 10-й тур. 30 октября

«Кремень» – «Металлург» Запорожье – 0:1

Гол: Близнюк, 2.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье Кремень Кременчуг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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