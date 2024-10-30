Старт матча Ворскла – Динамо перенесен. Когда начнется игра?
Причиной сдвига по времени стала воздушная тревога
В среду, 30 октября 2024 года, запланировано проведение матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо».
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Стартовый свисток поединка должен был прозвучать в 15:30 по киевскому времени, но вмешалась воздушная тревога.
К счастью, сдвиг по времени получился не очень большим – всего 5 минут. Как сообщают официальные социальные сети столичного клуба, матч начнется в 15:35 по Киеву.
Ранее клубы объявили стартовые составы на кубковое противостояние.
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