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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 15:23 | Обновлено 30 октября 2024, 16:32
1835
0

Старт матча Ворскла – Динамо перенесен. Когда начнется игра?

Причиной сдвига по времени стала воздушная тревога

30 октября 2024, 15:23 | Обновлено 30 октября 2024, 16:32
1835
0
Старт матча Ворскла – Динамо перенесен. Когда начнется игра?
ФК Динамо Киев

В среду, 30 октября 2024 года, запланировано проведение матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток поединка должен был прозвучать в 15:30 по киевскому времени, но вмешалась воздушная тревога.

К счастью, сдвиг по времени получился не очень большим – всего 5 минут. Как сообщают официальные социальные сети столичного клуба, матч начнется в 15:35 по Киеву.

Ранее клубы объявили стартовые составы на кубковое противостояние.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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