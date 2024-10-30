Кубок Украины30 октября 2024, 14:28 | Обновлено 30 октября 2024, 14:49
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Полесье – Кривбасс. Стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины
Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени
30 октября 2024, 14:28 | Обновлено 30 октября 2024, 14:49
219
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30 октября в 15:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «Полесье» Житомир – «Кривбасс» Кривой Рог.
Команды встретятся на Центральном городском стадионе в Житомире.
Стали известны стартовые составы на матч:
Полесье: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виале, Михайличенко, Мельниченко, Назаренко, Крушинский, Леднев, Гуцуляк, Пайшао.
Кривбасс: Клищук, Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра, Бизимана, Микитишин, Твердохлеб, Илич, Задерака, Соса.
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