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Кубок Украины
30 октября 2024, 14:30 | Обновлено 30 октября 2024, 14:35
1084
0

Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 15:30

30 октября 2024, 14:30 | Обновлено 30 октября 2024, 14:35
1084
0
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Матч 1/8 финала Кубка Украины «Ворскла» – «Динамо» состоится 30 октября в 15:30.

Команды сыграют в Полтаве на стадионе «Ворскла».

Ворскла: Исенко, Пердута, Кане, Скляр, Гучек, Челядин, Бацула, Корниенко, Хрипчук, Ковталюк, Иеде.

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Брагару, Михайленко.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Ворскла Полтава стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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