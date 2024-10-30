Кубок Украины30 октября 2024, 14:30 | Обновлено 30 октября 2024, 14:35
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Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо
Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 15:30
30 октября 2024, 14:30 | Обновлено 30 октября 2024, 14:35
1084
0
Матч 1/8 финала Кубка Украины «Ворскла» – «Динамо» состоится 30 октября в 15:30.
Команды сыграют в Полтаве на стадионе «Ворскла».
Ворскла: Исенко, Пердута, Кане, Скляр, Гучек, Челядин, Бацула, Корниенко, Хрипчук, Ковталюк, Иеде.
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Брагару, Михайленко.
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