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  4. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
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30 октября 2024, 15:09 |
1334
1

Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус

Эксперты считают, что на данный момент приз больше заслуживает Роберт Левандовски

30 октября 2024, 15:09 |
1334
1
Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Известное интернет-издание Goal.com уже составило список претендентов на «Золотой мяч 2025».

Тройку рейтинга открывает бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который, по мнению многих, должен был получать приз в 2024 году, но в итоге занял второе место в опросе. В сезоне 2024/25 на его счету 8 голов и 7 ассистов в 15 матчах.

На втором месте расположился юный суперталант каталонской «Барселоны» Ламин Ямал. Фланговый нападающий сборной Испании в этой кампании забил уже 6 мячей и отдал 7 голевых передач в 14 поединках. В 2024 году он занял 8-е место в опросе «Золотого мяча» и получил награду Kopa Trophy лучшему молодому футболисту года.

Главным фаворитом на получение ЗМ-2025 считается польский форвард Роберт Левандовски. 36-летний страйкер поражает статистикой в матчах за «Барселону»: 17 голов и 2 ассиста в 14 играх.

Рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025» от Goal.com:

  • 1. Роберт Левандовски («Барселона», Польша)
  • 2. Ламин Ямал («Барселона», Испания)
  • 3. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
  • 4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
  • 5. Рафинья («Барселона», Бразилия)
  • 6. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
  • 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  • 8. Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
  • 9. Педри («Барселона», Испания)
  • 10. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
  • 11. Флориан Вирц («Байер», Германия)
  • 12. Коул Палмер («Челси», Англия)
  • 13. Кристиан Пулишич («Милан», США)
  • 14. Майкл Олисе («Бавария», Франция)
  • 15. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
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Золотой мяч рейтинг Goal.com Роберт Левандовски Ламин Ямал Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Рафинья Диас Гарри Кейн Мохамед Салах Килиан Мбаппе Педри Букайо Сака Флориан Вирц Коул Палмер Кристиан Пулишич Майкл Олисе Джамал Мусиала Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария Ливерпуль Арсенал Лондон Байер Челси Милан
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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Saar
почекайте ще з 2025. За цей час ще "вмстреле", якийсь Мбапе, Холанд чи Лаутаро Мартінес
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