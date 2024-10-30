Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
Эксперты считают, что на данный момент приз больше заслуживает Роберт Левандовски
Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
Известное интернет-издание Goal.com уже составило список претендентов на «Золотой мяч 2025».
Тройку рейтинга открывает бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который, по мнению многих, должен был получать приз в 2024 году, но в итоге занял второе место в опросе. В сезоне 2024/25 на его счету 8 голов и 7 ассистов в 15 матчах.
На втором месте расположился юный суперталант каталонской «Барселоны» Ламин Ямал. Фланговый нападающий сборной Испании в этой кампании забил уже 6 мячей и отдал 7 голевых передач в 14 поединках. В 2024 году он занял 8-е место в опросе «Золотого мяча» и получил награду Kopa Trophy лучшему молодому футболисту года.
Главным фаворитом на получение ЗМ-2025 считается польский форвард Роберт Левандовски. 36-летний страйкер поражает статистикой в матчах за «Барселону»: 17 голов и 2 ассиста в 14 играх.
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025» от Goal.com:
- 1. Роберт Левандовски («Барселона», Польша)
- 2. Ламин Ямал («Барселона», Испания)
- 3. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
- 4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- 5. Рафинья («Барселона», Бразилия)
- 6. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
- 7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- 8. Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
- 9. Педри («Барселона», Испания)
- 10. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
- 11. Флориан Вирц («Байер», Германия)
- 12. Коул Палмер («Челси», Англия)
- 13. Кристиан Пулишич («Милан», США)
- 14. Майкл Олисе («Бавария», Франция)
- 15. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
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