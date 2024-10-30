Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Известное интернет-издание Goal.com уже составило список претендентов на «Золотой мяч 2025».

Тройку рейтинга открывает бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который, по мнению многих, должен был получать приз в 2024 году, но в итоге занял второе место в опросе. В сезоне 2024/25 на его счету 8 голов и 7 ассистов в 15 матчах.

На втором месте расположился юный суперталант каталонской «Барселоны» Ламин Ямал. Фланговый нападающий сборной Испании в этой кампании забил уже 6 мячей и отдал 7 голевых передач в 14 поединках. В 2024 году он занял 8-е место в опросе «Золотого мяча» и получил награду Kopa Trophy лучшему молодому футболисту года.

Главным фаворитом на получение ЗМ-2025 считается польский форвард Роберт Левандовски. 36-летний страйкер поражает статистикой в матчах за «Барселону»: 17 голов и 2 ассиста в 14 играх.

Рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025» от Goal.com: