Не хочет быть тенью Куртуа. Лунин может покинуть Реал зимой, но есть нюанс

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб уже зимой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист считает несправедливым количество своей игровой практики и хочет уйти в аренду, чтобы не быть тенью бельгийца Тибо Куртуа.

Но при этом отмечается, что полноценный трансфер на данный момент не рассматривается ни «сливочными», ни самим игроком.

Сейчас Лунин и его окружение имеют на руках 2 предложения, одно из которых от клуба Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В 1 поединке украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Напомним, Андрей Лунин занял третье место в рейтинге лучших вратарей 2024 года от авторитетного журнала France Football.