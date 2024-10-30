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Испания
30 октября 2024, 13:27 | Обновлено 30 октября 2024, 13:28
1364
3

Не хочет быть тенью Куртуа. Лунин может покинуть Реал зимой, но есть нюанс

Украинский вратарь рассматривает возможность ухода на правах аренды

30 октября 2024, 13:27 | Обновлено 30 октября 2024, 13:28
1364
3
Не хочет быть тенью Куртуа. Лунин может покинуть Реал зимой, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб уже зимой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист считает несправедливым количество своей игровой практики и хочет уйти в аренду, чтобы не быть тенью бельгийца Тибо Куртуа.

Но при этом отмечается, что полноценный трансфер на данный момент не рассматривается ни «сливочными», ни самим игроком.

Сейчас Лунин и его окружение имеют на руках 2 предложения, одно из которых от клуба Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В 1 поединке украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Напомним, Андрей Лунин занял третье место в рейтинге лучших вратарей 2024 года от авторитетного журнала France Football.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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dima.krot
Шо? Опять?
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0
taras_sidyi
О Боже, знову....
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0
Saar
та він і на "тінь"  Куртуа не годиться
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0
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