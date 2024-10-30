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  4. «На большее не наиграли». Буряк поделился мнением о Классическом
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 14:19 | Обновлено 30 октября 2024, 14:20
179
0

«На большее не наиграли». Буряк поделился мнением о Классическом

Легенда «Динамо» считает ничью с «Шахтером» справедливым результатом

30 октября 2024, 14:19 | Обновлено 30 октября 2024, 14:20
179
0
«На большее не наиграли». Буряк поделился мнением о Классическом
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о результате матча 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (1:1):

«Зная настроение «Динамо» и «Шахтера», я думаю, что ничья – это закономерный результат. Обе команды на большее не наиграли. Но, мне кажется, что таки для «Динамо» эта ничья выглядит лучше, потому что разрыв от «Шахтера» остался тот же шесть очков, и киевляне остались лидерами УПЛ. Для «Динамо» было важно не дать «Шахтеру» сократить разрыв в шесть баллов».

После 10 сыгранных матчей «Динамо» имеет 26 очков в УПЛ. В активе «Шахтера» 20 зачетных пунктов.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Леонид Буряк
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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