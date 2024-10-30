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Испания
30 октября 2024, 13:14 |
116
0

«Счет мог быть другим». Эксперт оценил фиаско Реала в Эль-Классико

Леонид Буряк вспомнил, что «Барселона» дома тоже проигрывала с разгромом

30 октября 2024, 13:14 |
116
0
«Счет мог быть другим». Эксперт оценил фиаско Реала в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал результат принципиального матча 11-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» (0:4):

«И «Барселона» разгромно проигрывала «Реалу» на своем поле. Но при хорошем стечении обстоятельств для «галактикос» счет мог быть другим в первом тайме. До перерыва «Реал» хорошо играл, мадридцы имели хорошие моменты».

«Барселона» после 11 матчей чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 30 очками. Королевский клуб отстает от «сине-гранатовых» на 6 зачетных пунктов.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Леонид Буряк
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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