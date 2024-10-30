«Пахнет скандалом». Легенда Динамо неожиданно высказался о ЗМ

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о «Золотом мяче 2024».

– Что вы думаете по поводу премии «Золотой мяч», который в 2024 году получил полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании Родри?

– Да, Родри – хороший футболист, который выиграл чемпионат Европы и имеет много отличных качеств. Но стоит выделить и его главного конкурента Винисиуса из Реала, который сейчас много забивает. Сейчас бразилец актуален, в последнее время он очень серьезно прибавил. Конечно, Винисиус был достоин получить «Золотой мяч». И писали в СМИ, что именно он станет лауреатом, но в последний момент что-то изменилось и все переиграли. Как результат, «Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча». И тут уже попахивает небольшим скандалом. Также стоит отметить, что это не какая-то посредственная команда. Это «Реал» Мадрид!

Скажу так: я с уважением отношусь и к испанцу, и к бразильцу, но, я думаю, что Винисиус – более достойная личность, которая должна была получить «Золотой мяч». Мы не говорим о его характере, но, наверное, без характера он не стал бы тем, кем он сейчас является. Я думаю, Винисиус был достоин этого приза.

– Там еще были варианты и Карвахалю вручить «Золотой мяч», поскольку он выиграл Евро, Лигу чемпионов и Ла Лигу.

– Просто защитникам редко вручают такие награды. Дали в свое время в 2006 году итальянцу Фабио Каннаваро. А что касается Карвахаля, который недавно прооперировал колено, то, в принципе, в том числе и с гуманной точки зрения, можно было и ему вручить награду.