Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч ЮКСА – Александрия
Кубок Украины
30 октября 2024, 12:05 | Обновлено 30 октября 2024, 12:16
333
0

Стали известны стартовые составы на матч ЮКСА – Александрия

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 13:00

30 октября 2024, 12:05 | Обновлено 30 октября 2024, 12:16
333
0
Стали известны стартовые составы на матч ЮКСА – Александрия
Александрия

30 октября в 13:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «ЮКСА» – «Александрия».

Команды сыграют на стадионе им. Банникова в Киеве.

ЮКСА: Федотов, Зозуля, Селин, Махнев, Дедяев, Сытников, Евдокимов, Ховайко, Харченко, Дебелко, Гоуларт.

Александрия: Ермаков, Логинов, Кампос, Копина, Скорко, Ващенко, Смирный, Плакса, Костышин, Кулаков, Козак.



По теме:
ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Имад АШУР: «Кривбасс – мощная команда»
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу стартовые составы ЮКСА Тарасовка Александрия
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30 октября 2024, 02:15 2
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье

Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии

Ман Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 30 октября 2024, 11:22 0
Ман Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Ман Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 21:45 по Киеву

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30.10.2024, 08:01
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Футбол | 29.10.2024, 18:37
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Футбол | 30.10.2024, 09:00
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
29.10.2024, 00:47 1
Футбол
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем