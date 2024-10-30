Кубок Украины30 октября 2024, 12:05 | Обновлено 30 октября 2024, 12:16
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Стали известны стартовые составы на матч ЮКСА – Александрия
Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 30 октября в 13:00
30 октября 2024, 12:05 | Обновлено 30 октября 2024, 12:16
333
0
30 октября в 13:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «ЮКСА» – «Александрия».
Команды сыграют на стадионе им. Банникова в Киеве.
ЮКСА: Федотов, Зозуля, Селин, Махнев, Дедяев, Сытников, Евдокимов, Ховайко, Харченко, Дебелко, Гоуларт.
Александрия: Ермаков, Логинов, Кампос, Копина, Скорко, Ващенко, Смирный, Плакса, Костышин, Кулаков, Козак.
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