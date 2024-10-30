Сидорчук сыграл первый матч за два месяца
Украинский полузащитник получил капитанскую повязку на кубковый матч
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук впервые за два месяца сыграл за бельгийский «Вестерло».
В матче 1/16 финала Кубка Бельгии состоялась встреча «Вестерло» – «Моленбек», которая закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Сидорчук вывел команду с капитанской повязкой.
Для украинского футболиста этот матч стал первым за два месяца. Последний раз он появлялся на поле еще 30 августа в матче чемпионата Бельгии против «Генка». Тогда «Вестерло» проиграл 1:0, а Сидорчук провел только 10 минут.
Кубок Бельгии, 1/16 финала. 29 октября
Вестерло – Моленбек – 2:1
Голы: Фриган, 45+3, Рейнолдс, 56 – Халифа, 59
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