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  4. Сидорчук сыграл первый матч за два месяца
Бельгия
30 октября 2024, 11:36 |
192
0

Сидорчук сыграл первый матч за два месяца

Украинский полузащитник получил капитанскую повязку на кубковый матч

30 октября 2024, 11:36 |
192
0
Сидорчук сыграл первый матч за два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук впервые за два месяца сыграл за бельгийский «Вестерло».

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии состоялась встреча «Вестерло» – «Моленбек», которая закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Сидорчук вывел команду с капитанской повязкой.

Для украинского футболиста этот матч стал первым за два месяца. Последний раз он появлялся на поле еще 30 августа в матче чемпионата Бельгии против «Генка». Тогда «Вестерло» проиграл 1:0, а Сидорчук провел только 10 минут.

Кубок Бельгии, 1/16 финала. 29 октября

Вестерло – Моленбек – 2:1

Голы: Фриган, 45+3, Рейнолдс, 56 – Халифа, 59

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Кубок Бельгии по футболу Вестерло РВД Моленбек Сергей Сидорчук
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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