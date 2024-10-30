Кубок Украины30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:21
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Пробой – Буковина. Стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины
Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени.
30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:21
136
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30 октября в 12:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «Пробой» Городенка - « Буковина» Черновцы.
Команды встретятся на стадионе «Пробой-Арена».
Стали известны стартовые составы на матч:
Пробой: Пицан, Гук, Радульский, Фелипович, Пархуц, Борисевич, Харук, Волошинович, Дмитрук, Сондей, Оринчак.
Буковина: Каневцев, Безуглый, Горный, Глущук, Голуб, Гончарук, Килевый, Лопыренок, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко.
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