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Кубок Украины
30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:21
136
0

Пробой – Буковина. Стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины

Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени.

30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:21
136
0
Пробой – Буковина. Стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины
УПЛ. Пробой-Арена

30 октября в 12:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «Пробой» Городенка - « Буковина» Черновцы.

Команды встретятся на стадионе «Пробой-Арена».

Стали известны стартовые составы на матч:

Пробой: Пицан, Гук, Радульский, Фелипович, Пархуц, Борисевич, Харук, Волошинович, Дмитрук, Сондей, Оринчак.

Буковина: Каневцев, Безуглый, Горный, Глущук, Голуб, Гончарук, Килевый, Лопыренок, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Пробой Городенка стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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