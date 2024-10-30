Имад АШУР: «Кривбасс – мощная команда»

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Кривбасса».

«Продолжается восстановление определенного количества игроков – Бени Макуана, Даниил Бескоровайный,. Матич также получил небольшую травму. А так, в последнее время уже больше возвращений, это радует, конечно. Тот же Руслан Бабенко. Мы должны учесть тот срок, который ему пришлось восстанавливаться и понимать, что кондиции могут быть не оптимальными, но в целом, на сегодняшний день, ситуация улучшилась.

«Кривбасс» – мощная, сильная команда. Есть очень хороший баланс по игрокам в каждой линии. Есть очень качественные игроки, по моему мнению, у которых есть еще больший потенциал для развития. И непосредственно та стратегия, которую команда обычно выбирает, так же не может не импонировать, потому что она достаточно агрессивная, достаточно проактивная. С таким желанием – заставлять соперника ошибаться, что достаточно часто удается делать».

Матч «Полесье» – «Кривбасс» состоится 30 октября в 15:30 по киевскому времени.