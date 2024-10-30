Реал интересуется 100-миллионным футболистом Челси

Мадридский «Реал» интересуется аргентинский полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а зимой 2023 года «Челси» приобрел его за 121 миллион.

Ранее Энцо Фернандес был лишен водительский прав.