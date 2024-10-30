Продолжается продажа билетов на матч УПЛ между клубами Динамо и Ингулец

В воскресенье, 3 ноября, в 18:00 состоится матч 12-го тура УПЛ «Динамо» – «Ингулец», который пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского.

Продолжается продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут зрителей на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.