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30 октября 2024, 02:47 |
423
0

ФОТО. Игрок Барселоны снялся обнаженным для журнала

Ламин Ямал продолжает шокировать мировую общественность своей смелостью

30 октября 2024, 02:47 |
423
0
ФОТО. Игрок Барселоны снялся обнаженным для журнала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал главным героем свежего выпуска журнала «GQ France».

Ламин встретился с журналистами издания за несколько часов до начала церемонии вручения «Золотой мяч-2024».

Футболист рассказал про то, как изменилась его жизнь и как относится к моде и одежде:

«Я всегда стараюсь жить нормальной жизнью, насколько это возможно для человека моего возраста, хотя, конечно, есть вещи, которые я больше не могу делать», – сказал Ламин. «Например, я хотел бы ходить более свободно, не прячась от людей, но я знаю, что это уже невозможно. Я провожу много времени со своими друзьями Мохой и Сохой, играю в видеоигры, смотрю сериалы и фильмы, типичные вещи для 17-летнего ребенка».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Стиль и мода – это две вещи, которые меня интересуют. Я обращаю внимание на детали, мне нравится создавать собственный стиль и сочетать разные вещи», – рассказал Ямал.

Также издание опубликовало эксклюзивные фотографии звезды «Барселоны» перед гала-вечером – Ламин был облачен в роскошный наряд от Dolce and Gabbana:

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Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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