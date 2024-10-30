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30 октября 2024, 01:55 |
290
0

ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения

Легенда мирового футбола очень мило поздравил старшего сына

30 октября 2024, 01:55 |
290
0
ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения
Instagram. Джордан и Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил своего старшего сына – Джордана – с днём рождения.

Легенда мирового футбола опубликовал пост в Instagram, разместив два фото с сыном: на одном снимке Андрей держит Джордана на руках, а на втором – уже взрослые Шева и его сын.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«С 20-летием, Джордан! Мы так гордимся тобой ❤️🎂», – написал любящий отец.

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Андрей Шевченко фото lifestyle сборная Украины по футболу Динамо Киев Милан Челси Джордан Шевченко
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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