Другие новости30 октября 2024, 01:55 |
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ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения
Легенда мирового футбола очень мило поздравил старшего сына
30 октября 2024, 01:55 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил своего старшего сына – Джордана – с днём рождения.
Легенда мирового футбола опубликовал пост в Instagram, разместив два фото с сыном: на одном снимке Андрей держит Джордана на руках, а на втором – уже взрослые Шева и его сын.
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«С 20-летием, Джордан! Мы так гордимся тобой ❤️🎂», – написал любящий отец.
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