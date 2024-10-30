ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил своего старшего сына – Джордана – с днём рождения.

Легенда мирового футбола опубликовал пост в Instagram, разместив два фото с сыном: на одном снимке Андрей держит Джордана на руках, а на втором – уже взрослые Шева и его сын.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«С 20-летием, Джордан! Мы так гордимся тобой ❤️🎂», – написал любящий отец.