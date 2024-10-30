ФОТО. Ливерпуль продаёт дом, в котором жил Юрген Клопп

Особняк Юргена Клоппа стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов выставлен на продажу.

Недвижимость продаёт «Ливерпуль»: клуб выкупил дом в Формби у экс-наставника «красных» Брендана Роджерса, который, в свою очередь, купил дом у Стивена Джеррарда.

Новому главному тренеру мерсисайдцев Арне Слоту демонстрировали этот дом, но нидерландец решил отказаться.

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Дом может похвастаться тремя комнатами отдыха, домашним кинотеатром, парной, спа-центром, крытым бассейном и ландшафтным садом.

Клуб разрешал Юргену Клоппу жить в особняке абсолютно бесплатно.