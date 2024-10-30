Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ливерпуль продаёт дом, в котором жил Юрген Клопп
Другие новости
30 октября 2024, 01:35 |
337
0

ФОТО. Ливерпуль продаёт дом, в котором жил Юрген Клопп

Недвижимость в течение нескольких лет принадлежала Ливерпулю

30 октября 2024, 01:35 |
337
0
ФОТО. Ливерпуль продаёт дом, в котором жил Юрген Клопп
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Особняк Юргена Клоппа стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов выставлен на продажу.

Недвижимость продаёт «Ливерпуль»: клуб выкупил дом в Формби у экс-наставника «красных» Брендана Роджерса, который, в свою очередь, купил дом у Стивена Джеррарда.

Новому главному тренеру мерсисайдцев Арне Слоту демонстрировали этот дом, но нидерландец решил отказаться.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дом может похвастаться тремя комнатами отдыха, домашним кинотеатром, парной, спа-центром, крытым бассейном и ландшафтным садом.

Клуб разрешал Юргену Клоппу жить в особняке абсолютно бесплатно.

По теме:
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения
ВИДЕО. Вы будете удивлены хобби потенциального нового тренера МЮ
Ливерпуль Юрген Клопп фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Daily Star
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Реала и Милана назвал причину, почему Винисиус не выиграл ЗМ
Футбол | 30 октября 2024, 00:28 0
Легенда Реала и Милана назвал причину, почему Винисиус не выиграл ЗМ
Легенда Реала и Милана назвал причину, почему Винисиус не выиграл ЗМ

Кларенс Зеедорф высказался о церемонии Золотого мяча 2024

ФОТО. Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус
Футбол | 29 октября 2024, 21:55 6
ФОТО. Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус
ФОТО. Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус

Звезде Реала есть чему поучиться у 8-кратного обладателя Золотого мяча...

ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Футбол | 29.10.2024, 05:13
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Футбол | 29.10.2024, 04:46
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Футбол | 29.10.2024, 12:40
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 16
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем