ФОТО. Ливерпуль продаёт дом, в котором жил Юрген Клопп
Недвижимость в течение нескольких лет принадлежала Ливерпулю
Особняк Юргена Клоппа стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов выставлен на продажу.
Недвижимость продаёт «Ливерпуль»: клуб выкупил дом в Формби у экс-наставника «красных» Брендана Роджерса, который, в свою очередь, купил дом у Стивена Джеррарда.
Новому главному тренеру мерсисайдцев Арне Слоту демонстрировали этот дом, но нидерландец решил отказаться.
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Дом может похвастаться тремя комнатами отдыха, домашним кинотеатром, парной, спа-центром, крытым бассейном и ландшафтным садом.
Клуб разрешал Юргену Клоппу жить в особняке абсолютно бесплатно.
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