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30 октября 2024, 00:48 |
365
0

ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой

Эмилиано Мартинес попал не в самую приятную ситуацию

30 октября 2024, 00:48 |
365
0
ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано и Мандинья Мартинес

Голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса и его супругу Мандинью освистали на красной дорожке перед церемонией «Золотой мяч-2024».

32-летнему вратарю был оказан враждебный прием в Париже. Мартинес коротко похлопал в ладоши, но было ли это искренним или саркастическим ответом кому-то вне кадра, неизвестно.

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Эмилиано недолюбливают во Франции из-за его бурного празднования после победы на Чемпионате мира и его оскорбительных кричалок в адрес Мбаппе и сборной Франции.

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Эмилиано Мартинес фото lifestyle сборная Аргентины по футболу Золотой мяч
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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