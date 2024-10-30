ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой

Голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса и его супругу Мандинью освистали на красной дорожке перед церемонией «Золотой мяч-2024».

32-летнему вратарю был оказан враждебный прием в Париже. Мартинес коротко похлопал в ладоши, но было ли это искренним или саркастическим ответом кому-то вне кадра, неизвестно.

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Эмилиано недолюбливают во Франции из-за его бурного празднования после победы на Чемпионате мира и его оскорбительных кричалок в адрес Мбаппе и сборной Франции.