Обладателем Золотого мяча 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

На Золотой мяч также претендовал нападающий сборной Украины и итальянского клуба «Рома» Артем Довбик. Украинец занял в рейтинге итоговое 29-е место. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.

«Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года», – написал Довбик в Инстаграме.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.

ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024