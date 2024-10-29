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  4. ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024
Италия
29 октября 2024, 22:40 |
1146
0

ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024

Для Артема – честь быть в этом списке

29 октября 2024, 22:40 |
1146
0
ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Обладателем Золотого мяча 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

На Золотой мяч также претендовал нападающий сборной Украины и итальянского клуба «Рома» Артем Довбик. Украинец занял в рейтинге итоговое 29-е место. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.

«Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года», – написал Довбик в Инстаграме.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.

ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024

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Рома Рим Золотой мяч Жирона сборная Украины по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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