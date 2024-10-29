ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024
Для Артема – честь быть в этом списке
Обладателем Золотого мяча 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
На Золотой мяч также претендовал нападающий сборной Украины и итальянского клуба «Рома» Артем Довбик. Украинец занял в рейтинге итоговое 29-е место. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.
«Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года», – написал Довбик в Инстаграме.
В этом сезоне Довбик провел за «Рому» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.
ФОТО. Довбик отреагировал на 29-е место в номинации на Золотой мяч 2024
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