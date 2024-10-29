ФОТО. Известного экс-футболиста зовут в политику. Не угадаете кто это
Эммануэль Адебайор может открыть новую главу в своей карьере
Экс-нападающему «Арсенала», «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» Эммануэлю Адебайору предложили пойти в политику.
Экс-игрок сборной Того завершил карьеру футболиста в прошлом году.
В прошедшие выходные Адебайор провел свой прощальный матч в городе Ломе, столице Того.
Яво Дате, президент тоголезской оппозиционной партии «Comite d'Action Pour Le Renouveau», призвал Эммануэля присоединиться к ним.
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«Теперь когда Эммануэль покончил со спортом, ему нужно заниматься политикой. С ним на борту мы можем продолжать политическую борьбу за свободу в Того», – заявил политик.
«В Адебайоре мы видим пример настойчивости и успеха. Он воплощает амбиции и динамизм, которых молодежь Того хочет от своих политических лидеров».
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