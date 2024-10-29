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29 октября 2024, 22:25 | Обновлено 29 октября 2024, 23:18
2270
2

ФОТО. Известного экс-футболиста зовут в политику. Не угадаете кто это

Эммануэль Адебайор может открыть новую главу в своей карьере

29 октября 2024, 22:25 | Обновлено 29 октября 2024, 23:18
2270
2
ФОТО. Известного экс-футболиста зовут в политику. Не угадаете кто это
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Адебайор

Экс-нападающему «Арсенала», «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» Эммануэлю Адебайору предложили пойти в политику.

Экс-игрок сборной Того завершил карьеру футболиста в прошлом году.

В прошедшие выходные Адебайор провел свой прощальный матч в городе Ломе, столице Того.

Яво Дате, президент тоголезской оппозиционной партии «Comite d'Action Pour Le Renouveau», призвал Эммануэля присоединиться к ним.

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«Теперь когда Эммануэль покончил со спортом, ему нужно заниматься политикой. С ним на борту мы можем продолжать политическую борьбу за свободу в Того», – заявил политик.

«В Адебайоре мы видим пример настойчивости и успеха. Он воплощает амбиции и динамизм, которых молодежь Того хочет от своих политических лидеров».

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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apepa
У меня есть мрия??
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Burevestnik
тю  йпрст...
подумав про Селезня...
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