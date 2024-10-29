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29 октября 2024, 21:55 | Обновлено 30 октября 2024, 00:29
3943
6

ФОТО. Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус

Звезде Реала есть чему поучиться у 8-кратного обладателя Золотого мяча...

29 октября 2024, 21:55 | Обновлено 30 октября 2024, 00:29
3943
6
ФОТО. Урок фейр-плей от Месси, который не усвоил Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» не прибыли вчера на церемонию награждения «Золотой мяч-2024».

Этот жест игрока и испанского гранда восприняли не очень хорошо в футбольном мире.

Журналист издания «Mundo Deportivo» Фернандо Поло выдал мини-материал под названием «Урок «честной игры» Месси в истории «Золотого мяча», который Винисиус не усвоил».

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Журналист ставит поведение Месси в пример бразильцу:

«Месси посещал церемонию вручения «Золотого мяча» шесть раз, несмотря на то, что знал, что не выиграет его: это случилось в 2007-м, 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м годах.

И каждый раз, когда Месси занимал второе место, он оказывался позади Криштиану Роналду, и не отказывался от посещения церемонии, несмотря на жесткую конкуренцию, которая существовала», – отмечает Фернандо Поло.

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Лионель Месси Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 6
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Burevestnik
хлопчику не дали цікаву іграшку, він образився, 
і не тільки він, а весь клуб...  
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+11
mini.f
когда увидел на сайте этого обиженного "соискателя" кучу фотографий, точнее-фотошопа, где он изображен с ЗМ во всех мысленных и не мысленных позах , то я понял - у него проблема с мозгами, 100 процентово. Но это еще полбеды, мало кто знает, что он десятки раз писал заявления в полицию, чтобы те нашли, арестовали и дали конкретный срок тем болельщикам, которые имели наглость во время матчей с его участием каким-   либо способом напоминать ему что он негр. А его наглое поведение по отношению к другим игрокам во время матчей, нескончаемые провокации и симуляции тяжелейших травм... Все это в итоге и повлияло на конечный результат голосования.
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+6
Макс Максов
Тому Мессі став великим футболістом, а Вінісіус може й не стати...
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+2
Harun Bakircioğlu
Там, где Винисиуса учили public relations, Месси преподавал. Токсичность приносит много вреда. Не приездом для себя решали какие-то краткосрочные задачи, но проиграли в долгосрочной перспективе.
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+2
andre_lui
Болею за Реал, но это глупо. У Винисиуса проблемы, а теперь и у Реала в целом. Месси молодец, Роналду не поставили в пример, наверное он тоже не всегда приходил на вручения. Но Роналду все же наверное "мог" себе это где то позволить в отличие от Винисиуса. И вся эта рекламная кампания Реала, чтобы мяч дали Винисиусу. Видно тот истерику закатил, что и Карло стал только о Вини говорить, хотя вначале называл Карвахаля и Джуд отошел в сторону. А мы на Тайсона обижались, тут вон оно что.
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+1
Alexey75
Надо уметь проигрывать
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+1
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